Nur der erste Schritt auf dem langem Weg zum Kraftwerk: Das heiße Plasma, erzeugt in der Forschungsanlage "Wendelstein 7-X" in Greifswald.

Von Christian J Meier

Bürogebäude, Hallen, Parkplätze - nichts im Industriegebiet im Norden Darmstadts deutet darauf hin, dass ein Start-up hier eine neue Art von Kraftwerk entwickelt. Im Foyer eines der Bürohäuser empfängt der Physiker Markus Roth den Besucher und führt ihn in den dritten Stock, wo sich Büros an einem langen Gang reihen. Mitarbeiter des Start-ups Focused Energy diskutieren, andere sitzen in schnöden Büros vor Rechnern. Sie wollen das Feuer der Sonne auf der Erde zünden.