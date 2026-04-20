Wie es passiert ist, weiß niemand so genau. Bekannt ist nur, dass Bruce im Jahr 2013 schwer verletzt am Arthur’s Pass auf der Südinsel Neuseelands gefunden wurde. Dem jungen Kea fehlte fast der gesamte Schnabel. Wäre er nicht von Menschen gefunden und gesund gepflegt worden, wäre Bruce wohl gestorben.