Wie es passiert ist, weiß niemand so genau. Bekannt ist nur, dass Bruce im Jahr 2013 schwer verletzt am Arthur’s Pass auf der Südinsel Neuseelands gefunden wurde. Dem jungen Kea fehlte fast der gesamte Schnabel. Wäre er nicht von Menschen gefunden und gesund gepflegt worden, wäre Bruce wohl gestorben.
TiereHalber Schnabel, ganzer Boss
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Einem Kea namens Bruce fehlt fast der gesamte obere Schnabel. Trotzdem hat er sich an die Spitze seiner Gruppe gekämpft. Biologen haben untersucht, wie ihm das gelang.
Von Tina Baier
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