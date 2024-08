Von Jakob Wetzel

Am Pfingstmontag des Jahres 1828 war er plötzlich da. Auf dem Unschlittplatz in Nürnberg sprach ein junger Mann Passanten an. Keiner hatte ihn je zuvor in der Stadt gesehen. Er war vielleicht 16 Jahre alt, seine Kleidung bäuerlich, auf die Nürnberger wirkte er unbeholfen und etwas schmierig, und sprechen konnte er auch kaum. Immerhin brachte er zwei Wörter auf Papier: Kaspar Hauser.