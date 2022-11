Der Markt und der Kapitalismus zersetzen den Glauben an ethische Werte: Diese These ist seit Jahrzehnten weitverbreitet - aber womöglich ist das Gegenteil der Fall.

Von Sebastian Herrmann

Der Kapitalismus gilt derzeit vielen als Grundübel für so ziemlich jede Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Das große Geld zeigt allerdings auch zuverlässig seine Fratze, an Ungerechtigkeiten und Obszönitäten herrscht wahrlich kein Mangel. Da rutscht man rasch in die Fundamentalopposition und neigt der Haltung zu, dass die Marktwirtschaft und Kapitalismus im Allgemeinen sowie das Geld im Besonderen die Menschen moralisch korrumpieren.