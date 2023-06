Von Alexander Menden

Die Eisenteile sind korrodiert, aber klar in ihrer Funktion erkennbar. Die Schnallen, mit denen der Träger sie vor der Brust befestigte, wirken, als seien sie noch funktionstüchtig. Selbst kristallisierte Lederteile haben sich erhalten. Der römische Schienenpanzer, der jetzt bis 5. November in einer Sonderausstellung des Varusschlacht-Museums in Kalkriese bei Osnabrück gezeigt wird, dürfte auf alle vertraut wirken, die je einen Sandalenfilm gesehen haben, der in der Zeit des römischen Imperiums spielt. Und doch ist dies die erste nahezu vollständig erhaltene Rüstung dieses Typs, die je gefunden wurde.

Wie ein "Sechser im Lotto mit Zusatzzahl" sei dieser Fund gewesen, sagt Stefan Burmeister, Geschäftsführer und Leiter der Sammlung in Kalkriese. Dabei erschloss sich den Archäologen nicht sofort, was das für ein bedeutender Klumpen war, der im Sommer 2018 bei Grabungen auf dem mutmaßlichen Gelände der Varusschlacht im südlichen Niedersachsen zutage gefördert wurde.

Klar war zunächst nur, dass hier ein ungewöhnlich großes Metallobjekt gehoben worden war. Doch erst ein Scan im weltgrößten öffentlich zugänglichen Computertomografen der Welt im Fraunhofer-Institut Fürth brachte Gewissheit: Es handelte sich um eine heute sogenannte Lorica segmentata. Bis auf eine Beschädigung im Schulterbereich, wohl durch eine Pflugegge Jahrhunderte später, war der Panzer komplett erhalten.

Das Rüstungsdesign der Römer hatte auch eine Schwäche

Diese Art von Rüstung war gerade erst im Zuge der augusteischen Heeresreform eingeführt worden, als sie im Jahre 9 nach Christus bei der Varusschlacht zum Einsatz kam. Er war im Vergleich zum bis dahin bei den Legionen zur Standardausrüstung zählenden Kettenhemd leichter, rascher anzufertigen und einfacher zu reparieren und schützte besser gegen stumpfe Schläge. Darüber, warum auf dem Gebiet des früheren römischen Reiches nie zuvor einer dieser Panzer gefunden wurde, die im Laufe der Jahrhunderte zu Hunderttausenden, ja Millionen hergestellt worden sein müssen, kann man nur spekulieren. Stefan Burmeister gibt zu bedenken, dass das Material wertvoll war, so dass die meisten Schienenpanzer wohl irgendwann demontiert und ihre Teile wiederverwertet wurden.

Die bis dato besterhaltene Lorica segmentata stammt aus dem englischen Corbridge nahe dem Hadrianswall. Sie war dort 1964 in den ausgegrabenen Resten einer Holzkiste entdeckt worden. Doch das jetzt präsentierte Exemplar aus Kalkriese ist weitaus vollständiger. Es war allerdings auch in einem deutlich schlechteren Zustand, weil die Einzelteile im Laufe der Jahrhunderte durch die darüber liegenden Erdschichten zusammengedrückt worden waren. Zudem ist der Boden in Kalkriese sehr sauer und griff das Metall an. Es sei "zerbrechlich wie Glas" sagt Restauratorin Christiane Matz. Das gilt auch für andere neue Funde in der Nähe des Panzers, etwa die Spitze eines römischen Wurfspeers, eine Dolchscheide und eine Kette, an der möglicherweise ein Maultier geführt wurde.

Nachdem die 403 Fragmente des Panzers mit einem speziellen Zweikomponenten-Kleber zusammengefügt worden waren, zeigte sich, dass dieses frühe Modell in vielem genauso aussah wie die späteren. Allein der Schulterbereich war weniger stark ausgearbeitet und hatte auch eine Designschwäche: Die Platten, die den vorderen Schulterbereich und Oberarm schützten, neigten dazu, sich zu verbiegen - das stellte man in Kalkriese bei Tests mit einem Replikat fest.

Womöglich war der Legionär in ein Gebüsch gestürzt und wurde deshalb übersehen

Der Legionär, der diese Rüstung trug, nahm an einer Schlacht teil, von der man annimmt, dass es sich um die berüchtigte Niederlage des Publius Quinctilius Varus gegen den cheruskischen Germanenführer Arminius handelte, eine der verlustreichsten militärischen Unternehmungen der römischen Geschichte. Der Schienenpanzerträger wäre demnach ein Angehöriger einer der drei Legionen XVII, XVIII oder XIX gewesen, die in der Varusschlacht vernichtet wurden. Was aber wurde aus ihm?

Eine Zeitlang galt als die plausibelste Hypothese, dass der Römer lebend gefangen genommen und mit der Halsgeige gefesselt wurde, die bei dem Schienenpanzer lag. Diese kombinierten Hals- und Handschellen benutzten die Römer, um Gefangene zu fixieren. Doch dass die Schnallen des Panzers offen waren und die Halsgeige mit den Handfesseln zur Halsgegend des Panzers zeigte, ließ Zweifel an diesem Szenario aufkommen.

Es ist auch möglich, dass der Leichnam des Legionärs, als er gefunden wurde, schon so verwest war, dass die Germanen davon Abstand nahmen, ihn zu plündern. Vielleicht lag er auch in einem Gebüsch und wurde übersehen. Was auch immer der Grund war, dass der Panzer die Jahrhunderte überstand: Er ist ein in dieser Form bisher einzigartiger Fund, der darauf hoffen lässt, dass auf dem Varus-Schlachtfeld weitere spektakuläre Stücke ihrer Entdeckung harren.