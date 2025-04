Astronomen vermuten in der Atmosphäre des Planeten zwei Moleküle, die auf der Erde biologisch produziert werden. Und was heißt das jetzt? Was Experten sagen.

Von Christian J. Meier

„Das ist einer der bedeutendsten Momente für mich“, sagt Nikku Madhusudhan in einem Video, das seine Universität verbreitet hat. Der Astronomieprofessor an der University of Cambridge ist nach eigenen Angaben „sehr zuversichtlich“, auf einem fernen Planeten Anzeichen für Leben gefunden zu haben. Mit dem James-Webb-Teleskop hat sein Team Spuren von zwei Molekülen entdeckt, die auf der Erde nur von lebenden Mikroben produziert werden. Wenn sich die Messung bestätigt, wäre es einer der bislang stärksten Hinweise auf außerirdisches Leben. Die Astronomen berichten darüber in der Fachzeitschrift Astrophysical Journal Letters.