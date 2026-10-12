Es ist noch nicht so lange her, da dürften sehr viele Menschen beim Stichwort „Artenkrise“ nur ratlos an „irgendwas mit Eisbären“ gedacht haben. Wenn sich das zumindest bei einigen inzwischen geändert hat, dann ist das auch das Verdienst des Wissenschaftlers Josef Settele. Dass die biologische Vielfalt insgesamt durch menschliches Handeln in rasantem Tempo zurückgeht, dass häufige Arten selten werden und seltene verschwinden und dass diese immer größeren Löcher im Netz der Natur für uns alle zu einem gewaltigen Problem werden, wenn wir nicht gegensteuern: Kaum jemand hat darauf so unermüdlich hingewiesen wie Settele. In seiner wissenschaftlichen Arbeit, natürlich, aber auch in vielen Gremien. Und ganz besonders, wenn er an die Öffentlichkeit ging mit Vorträgen, Interviews oder wenn er seine Fachkenntnis in Debatten einbrachte.