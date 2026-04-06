Es erfüllt Kiran Kumar Dangol aus Kathmandu mit einem gewissen Stolz, dass die Wohlstandsnation Japan sein kleines Heimatland Nepal zur Geld-Produktion braucht. Die Firma Kanpou aus Osaka kauft Himalaya-Bauern die behandelte Rinde des immergrünen, gelb blühenden Busches Edgeworthia gardneri ab, weil diese als Rohstoff für japanische Yen-Scheine gebraucht wird.
Bargeld-HerstellungWo Japans Geld auf Büschen wächst
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In den Hochlagen Nepals gibt es Pflanzen, aus deren Rinde sich extrem haltbares Papier herstellen lässt. Ausgerechnet das reiche Japan ist für seine Yen-Scheine auf diesen Rohstoff angewiesen. Wie kam es dazu?
Von Thomas Hahn, Kathmandu
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