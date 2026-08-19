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AstronomieKleiner roter Punkt ganz groß

Lesezeit: 3 Min.

Aufnahmen des „James-Webb“-Teleskops zeigen: Das Weltall ist voller roter Pünktchen.
Aufnahmen des „James-Webb“-Teleskops zeigen: Das Weltall ist voller roter Pünktchen. NASA, ESA, CSA, STScI, Pierluigi Rinaldi (Steward Observatory); Image Processing: Alyssa Pagan

Das „James-Webb“-Teleskop zeigt praktisch überall im All rätselhafte rote Pünktchen. Eines von diesen ist von einer extrem dichten Gashülle umgeben. Ist es ein Schwarzlochstern?

Von Theresa Palm

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Wer sich jemals einen Vergrößerungsspiegel fürs Bad zugelegt hat, weiß vermutlich: Mit besserem Werkzeug entdeckt man manchmal Dinge, deren Existenz man nie vermutet hätte. In etwa so muss es Astronominnen und Astronomen ergangen sein, als 2022 in den Aufnahmen des damals neuen James-Webb-Weltraumteleskops in fast jedem Blickfeld kleine rote Punkte auftauchten. In der Epoche des Universums zwischen 600 Millionen und 1,6 Milliarden Jahren nach dem Urknall machen sie einige Prozent aller bekannten Galaxien aus.

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