„Wir möchten eine Struktur für das Salz der Desoxyribose-Nukleinsäure (DNA) vorschlagen. Diese Struktur weist neuartige Merkmale auf, die von erheblichem biologischem Interesse sind.“ Diese zwei etwas umständlichen Sätze leiten einen der wichtigsten Fachartikel des 20. Jahrhunderts ein, verfasst von dem britischen Physiker Francis Crick und dem Zoologen James Watson, veröffentlicht im Wissenschaftsjournal Nature am 25. April 1953. Es geht darin um die berühmte Doppelhelix, die Struktur des Erbguts. Nun ist James Watson im Alter von 97 Jahren auf Long Island gestorben, wie das Cold Spring Harbor Laboratory bestätigte.
Der US-Forscher James Watson war an der Entschlüsselung der Struktur des Erbmoleküls DNA beteiligt. Später fiel er mit rassistischen und sexistischen Äußerungen auf.
