Von Jakob Wetzel

Vor vielen Hunderttausend Jahren suchten sich die Menschen auf der Jagd gerne die dickste Beute. Sie lockten Elefanten und andere große Pflanzenfresser in Sümpfe oder in Gruben und traktierten sie dort mit Holzspeeren. Vermutlich lohnte sich das, denn von einem einzigen erlegten Tier konnte sich danach die ganze Sippe ernähren. Doch irgendwann waren die großen Tiere selten geworden. Aus einigen Landstrichen verschwanden sie ganz - und das war nicht nur für die Tiere schlimm, es stürzte auch die Jägerinnen und Jäger in eine Krise. Was tun?