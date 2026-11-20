Im Sommer dieses Jahres erhielt Jacob Tsimerman, Professor an der University of Toronto, die Fields-Medaille, die höchste Auszeichnung der Mathematik. Unmittelbar nach diesem Erfolg kündigte Tsimerman zunächst überraschend an, eine Stelle bei Open AI anzutreten. Doch dann gründete er stattdessen im September gemeinsam mit Andrew Critch vom Center for Human-Compatible Artificial Intelligence der University of California, Berkeley das Mathematical AI Safety Institute (Maisi). Maisi stellt Dutzende Theoretikerinnen und Theoretiker aus Mathematik, Informatik, Physik und anderen Bereichen ein, um eine theoretische Grundlage für die Sicherheit von KI zu schaffen. Das gemeinnützige Institut sucht noch nach weiteren Geldgebern, die ersten zehn Millionen Dollar für den Start kamen von der US-Förderorganisation Coefficient Giving (früher Open Philanthropy). Mit Open AI werde Maisi zusammenarbeiten, teilte Tsimerman auf X mit, ebenso wie mit weiteren KI-Laboren und Sicherheitsorganisationen. Das Institut beginnt im Januar mit seinem ersten Forschungssemester. Zeit für ein Gespräch.