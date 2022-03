Viel gelber Stoff in den Lagern: Die drei russischen Kosmonauten in den ukrainischen Landesfarben.

Die neuen russischen Kosmonauten auf der ISS schweben in ukrainischen Farben auf ihren Arbeitsplatz. Was wollen sie damit sagen?

Von Dieter Sürig

In schlechten Science-Fiction-Filmen hätte man angesichts der politischen Lage befürchten müssen, dass die drei Kosmonauten, die am späten Freitagabend plangemäß an die ISS andockten, bewaffnet auf die internationale Raumstation kommen. Zumal die Sojus-Kapseln Medienberichten zufolge tatsächlich mit Waffen ausgestattet sind, damit Kosmonauten bei einer Notlandung in der Steppe auch mal einen Bären erlegen können.

Doch es geschah womöglich so etwas wie das Gegenteil. Schon dass die bisherige ISS-Besatzung - vier Amerikaner, zwei Russen und der Deutsche Matthias Maurer - die drei neuen russischen Kollegen wie üblich mit Applaus und Umarmungen begrüßte, war angesichts der neuen Eiszeit zwischen Ost und West ungewöhnlich. Vorher war (auf der Erde) sogar darüber debattiert worden, ob die Zeremonie nicht ganz abgesagt werden sollte. Und dann überraschten die drei Kosmonauten Oleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korsakow, im Gegensatz zu vielen anderen Kosmonauten allesamt Zivilisten, die Crew mit gelb-blauen Overalls, die sie beim Einschweben in die ISS trugen. Sonst ist die Light-Version der russischen Raumanzüge in Weiß oder Blau gehalten.

Alles nur Zufall?

Im Internet wurde sofort spekuliert: Da Gelb und Blau auch die Farben der ukrainischen Flagge sind, vermuteten manche, es könne sich um eine Solidaritätsgeste mit dem Land handeln, in das Russland am 24. Februar einmarschierte. Der frühere Nasa-Astronaut Scott Kelly, der sich in den vergangenen Tagen per Twitter wegen dessen Drohungen, die ISS abstürzen zu lassen, mit Roskosmos-Chef Dmitrij Rogosin gezofft und seine russische Verdienstmedaille für die Weltraumforschung zurückgegeben hatte, schrieb gar: "Drei russische Kosmonauten sind gerade in ukrainischem Gelb an der ISS angekommen!". Für ihn scheinen die Anzüge eine politische Botschaft zu übermitteln. "Wahnsinn. Einfach nur wow. Gut gemacht. Auf die Crew!", twitterte Ex-Nasa-Astronaut Terry Virts.

Detailansicht öffnen Russische Kosmonauten an Bord der ISS im Jahr 2007. (Foto: A2800 epa Kochetkov/dpa)

An einen Zufall mag man jedenfalls nicht glauben, auch wenn Roskosmos nun klargestellt hat, dass es sich um die Farben der Staatlichen Technischen Universität Moskaus handele, an der die drei Kosmonauten, von denen übrigens keiner aus der Ukraine kommt, ihren Abschluss gemacht hätten. Oleg Artemjew habe einen solchen gelb-blauen Anzug schon einmal getragen. Der erklärte die Farbwahl nach Angaben der Agentur Ria Nowosti damit, dass sich in den Lagern viel gelber Stoff angesammelt habe. Zufall? Unterstellt man der Staatsführung in Moskau, dass sie wahrscheinlich alles versuchen würde, in diesen Zeiten solche Doppeldeutigkeiten zu vermeiden, dann besteht Hoffnung, dass die Kosmonauten wirklich so etwas wie ein Zeichen setzen wollten. Bleibt die Frage, was passiert, wenn sie im Herbst wieder zur Erde zurückkehren. Aber vielleicht gibt es ja bis dahin eine ganz andere Weltlage.

Es begann 1975

Die Internationale Raumstation ISS galt schon bisher immer auch als Friedensmission, ein Außenposten der Menschheit, an dem Astronauten und Kosmonauten freundschaftlich miteinander zusammenarbeiten und forschen. Es war noch mitten im Kalten Krieg, als (damals noch sowjetische) Kosmonauten und amerikanische Astronauten bei ihrer ersten außerirdischen Annäherung im Juli 1975 bewiesen, dass man sich zumindest im Weltall näher kommen konnte: Die Kapseln Apollo und Sojus koppelten zusammen, die Raumfahrer konnten einander mehrmals besuchen. Ein historischer Moment.

Selbst die russische Annexion der Krim 2014 und die folgenden US-Sanktionen gegen Moskau konnten die Zusammenarbeit auf der ISS nicht stoppen - zu wichtig war den Raumfahrtbehörden Nasa und Roskosmos der jeweilige Beitrag des anderen. Zumal die Nasa seit dem Aus des Space Shuttle 2011 nur mit der russischen Sojus zur Raumstation gelangen konnte - für zuletzt 80 bis 90 Millionen Dollar pro Sitzplatz. Der jetzige Roskosmos-Chef Dmitrij Rogosin war schon damals mit seinen Provokationen aufgefallen. Die Amerikaner könnten ja mit dem Trampolin zur ISS springen, sagte er. Die Wogen glätteten sich, erst im vergangenen Jahr erweiterte Roskosmos die ISS mit zwei weiteren Modulen.