Von Theresa Palm

In der Atomanlage Natans in Iran wird Uran für Kernkraftwerke und womöglich auch für nukleare Waffen aufbereitet. Israelische Luftangriffe am Donnerstag und Freitag sollen die Anlage schwer beschädigt haben, auch Atomanlagen in Isfahan und Fordo wurden beschossen. Welche Konsequenzen das haben könnte.