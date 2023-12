Die Biochemikerin Jennifer Doudna ist Professorin an der University of California in Berkeley und Erfinderin der Genschere Crispr-Cas9. Mit diesem Werkzeug lassen sich bei Tieren und Pflanzen sowie auch beim Menschen gezielte Veränderungen des Genoms vornehmen. Für ihre Entdeckung erhielt sie zusammen mit der Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier im Jahr 2020 den Nobelpreis für Chemie.

(Foto: Alexander Heinl/dpa)