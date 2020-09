Abnehmen:Warum Intervallfasten nicht funktioniert

Acht Stunden essen was man will, dann bis zum nächsten Tag fasten: Viele schwören auf diese Ernährungsmethode, um abzunehmen. Nun haben Forscher die Diät getestet - und sind zu einem enttäuschenden Ergebnis gekommen.

Von Werner Bartens

In der stattlichen Galerie fragwürdiger Ernährungsmoden hat das Intervallfasten zuletzt vermutlich die größte Aufmerksamkeit bekommen. Stars und Sternchen sowie zahlreiche B-Promis schwören auf die Methode; Fernsehdoktor Eckart von Hirschhausen hat die Öffentlichkeit ausführlich an seinem Selbstversuch teilhaben lassen. Die Formel lautet 16:8 und bedeutet Nahrung nach Stundenplan. 16 Stunden am Tag darf nicht gegessen werden, alle Mahlzeiten müssen in dem verbliebenen achtstündigen Intervall stattfinden.