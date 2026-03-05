Nachrichten über im weiteren Sinne politische Vorgänge in der Welt verfügen über die Macht, den Blutdruck zu steigern, den Puls in die Höhe zu treiben und Gefühle wie Angst, Stress, Wut, Ohnmacht oder Verzweiflung auszulösen. Aktuell trifft das wohl noch mehr zu, als das schon in der jüngeren Vergangenheit der Fall war. Das sollte allein angesichts der Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine außer Frage stehen. Doch auch auf deutlich geringerem Niveau verfügt die Politik über die Kraft, den Seelenhaushalt von Beobachtern wenigstens temporär zu erschüttern.