Eine aktuelle Studie zeigt: Menschen neigen dazu, selbst mit lückenhaftem Wissen eine starke Meinung zu äußern. Was helfen könnte.

Von Sebastian Herrmann

Das Auto steht an einer leeren Kreuzung, der Fahrer blinkt nach rechts, doch der Wagen bewegt sich nicht. Weit und breit ist sonst niemand zu sehen. Im Fahrzeug dahinter bricht nach wenigen Augenblicken Stress aus. Der zwangswartende Fahrer gestikuliert, schimpft und hupt schließlich. Genau in diesem Moment taucht eine Frau mit Kinderwagen auf, die vor dem wartenden Auto an erster Position die Straße überquert, sodass dieses nicht rechts abbiegen konnte. Vom zweiten Auto aus war die Fußgängerin allerdings nicht zu sehen, tja.