Von Christina Berndt und Catherine Hoffmann

Diesmal kommen sie wegen der Autos, nicht zum Fußball. Kurz nachdem die Uefa einen Europameister erkoren hat, werden in München wieder Besucherscharen aus aller Welt erwartet, wenn am Dienstag die IAA Mobility beginnt. Nachdem viele Monate lang solche Zusammenkünfte der potenziellen Virenschleuder Mensch pandemiebedingt verboten waren, ist die IAA die erste große Messe, die wieder in Deutschland stattfindet - und damit ein Experiment. Viele blicken deshalb mit Sorgen auf das, was die IAA für das Infektionsgeschehen bedeuten wird.