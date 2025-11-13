Zum Hauptinhalt springen

BiologieDer Mensch formte Hunderassen weniger als gedacht

Lesezeit: 2 Min.

Dieser Hund namens Scamp the Tramp gewann im Jahr 2019 den ersten Preis als hässlichster Hund der Welt.
Dieser Hund namens Scamp the Tramp gewann im Jahr 2019 den ersten Preis als hässlichster Hund der Welt. (Foto: JOSH EDELSON/AFP)

Eine aktuelle Studie legt nahe: Die Tiere sahen schon unterschiedlich aus, lange bevor der Mensch damit begann, sie in großem Stil zu züchten.

Von Tina Baier

Der kleinste Hund der Welt heißt Pearl und kann bequem in einer Kaffeetasse sitzen. Die Chihuahua-Hündin ist 9,14 Zentimeter hoch, 12,7 Zentimeter lang und wiegt gerade mal 553 Gramm. Pearl reicht Reggie, dem aktuell größten Hund der Welt, gerade mal bis zum Vorderfußwurzelgelenk. Die Deutsche Dogge hat eine Schulterhöhe von über einem Meter, ein Treffen der beiden im Frühjahr verlief nach allem, was man weiß friedlich.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite