Eine aktuelle Studie legt nahe: Die Tiere sahen schon unterschiedlich aus, lange bevor der Mensch damit begann, sie in großem Stil zu züchten.

Der kleinste Hund der Welt heißt Pearl und kann bequem in einer Kaffeetasse sitzen. Die Chihuahua-Hündin ist 9,14 Zentimeter hoch, 12,7 Zentimeter lang und wiegt gerade mal 553 Gramm. Pearl reicht Reggie, dem aktuell größten Hund der Welt, gerade mal bis zum Vorderfußwurzelgelenk. Die Deutsche Dogge hat eine Schulterhöhe von über einem Meter, ein Treffen der beiden im Frühjahr verlief nach allem, was man weiß friedlich.