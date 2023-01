Dieser wadlbeißende Mops ist gar nicht so gemein. Er übt nur beim internationalen Mopstreffen in Berlin.

Von Hannah Wagner

Kleine Hunde haben es nicht leicht. Während große Tiere ruhig vorbeitrotten, hängt sich manch Winzling schier an seiner Leine auf, weil er so heftig zetert und auf den körperlich überlegenen Artgenossen zulaufen will. Vielleicht liegt es auch an solchen Szenen, dass kleine Hunde als "Fußhupen" oder "Kläffer" bezeichnet und im Allgemeinen für aggressiver gehalten werden als größere. Ist das nur ein Klischee?