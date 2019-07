10. Juli 2019, 18:01 Uhr Medizin "Sie können dich immer noch mehr quälen"

"House of God" beschreibt, wie aus idealistischen Ärzten zynische Wracks werden, die abstumpfen, überfordert und beziehungsunfähig sind. Das Werk ist 40 Jahre alt - und aktueller denn je.

Von Werner Bartens

Die dreizehnte und letzte Regel des "House of God" ist für Anfänger besonders irritierend: "Ärztliche Betreuung besteht darin, so wenig wie möglich zu tun." Klingt zynisch, gehört aber für jeden Arzt, der nur einen Funken Erfahrung hat, zu den wichtigsten Weisheiten seines Berufsstandes. Schließlich ist das Leiden an überflüssigen Behandlungen und unnötigen Tests eine der größten gesundheitlichen Gefahren, denen die Menschen im wohlhabenden Teil der Welt ausgesetzt sind.

Aufgestellt hat die Regeln für das House of God "der Dicke" (im ...