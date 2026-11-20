Auf dem Weg von Berlin nach Schipkau im Süden Brandenburgs erscheint eine Ansammlung von Windrädern am Horizont. Die Rotoren kreisen im Wind. Erst beim zweiten Hinsehen erkennt man, dass eines von ihnen aus der Reihe fällt. Als hätte es jemand eine Etage über all die anderen gesetzt, auf einen Strommast. Ansonsten unterscheidet es sich nicht von den anderen. Irgendwie hatte man sich das höchste Windrad der Welt anders vorgestellt, gewaltiger, wuchtiger.

Genau das wird noch öfter zu hören sein auf der Einweihungsfeier im Kulturhaus Klettwitz am Donnerstagnachmittag. Die Konstruktion sei „wunderschön filigran“, entgegnet Martin Chaumet, der einen Kapuzenpulli trägt mit dem Logo „sprin-d“. Das steht für die Bundesagentur für Sprunginnovationen, für die er die Idee des Höhenwindrads seit sechs Jahren vorangetrieben hat. Mit einer Gesamthöhe von 365 Metern überragt es den Eiffelturm, ist aber nur ein Bruchteil so schwer und deutlich schmaler.

365 Meter ragt das Windrad in den Himmel. Frank Hammerschmidt/dpa

Erst der Blick aus nächster Nähe wird später die Dimensionen dieses Windrads deutlich machen, dessen Rotoren sich nun auf einer Nabenhöhe von 300 Metern drehen und Strom produzieren. „Man muss den Turm nicht schön finden, aber er ist die Zukunft“, sagt Jochen Großmann auf der Bühne, Chef der Dresdner Baufirma Gicon, die die Anlage konzipiert und gebaut hat. An diesem Festtag zum Start der Stromproduktion des Pilotprojekts ist immer wieder von einem „Meilenstein“ für die Energiewende die Rede – darüber wird noch zu sprechen sein.

Dass es wirklich so kommen würde, war alles andere als sicher, als vor zweieinhalb Jahren das Fundament auf dem Lausitzer Sandboden errichtet und erste Stahlstreben verbunden wurden. Es ging nicht nur darum, das Höhenwindrad irgendwie auf die Beine zu stellen – dafür war nur eine Gruppe verantwortlich. Eine andere habe „alles infrage gestellt“ und geprüft, ob Abläufe, Montage und Material auch für eine Serienproduktion funktionieren, so Großmann. „Jetzt wissen wir: Es funktioniert. Wir können für jede einzelne Schraube nachvollziehen, wer sie mit welchem Drehmoment angezogen hat.“

Nach drei Tagen war das Höhenwindrad von 170 auf 300 Meter gewachsen

Der eigentlich kritische Moment kam im September, als der Innenturm samt Turbine wie ein Teleskop nach oben ausgefahren werden sollte. „Das hat noch nie jemand auf der Welt gemacht“, sagt Großmann. Das Vorhaben war für einen Sonntag geplant, doch kurzfristig entschied sich der Ingenieur abzubrechen. Laut Wetterbericht sollte der Wind zulegen, und das wollte keiner den Bauarbeitern zumuten, die in der Höhe die Verbindungselemente anbringen mussten.

Ein paar Tage später war es dann wirklich so weit. Großmann hatte schlecht geschlafen.

Wie ein Teleskop wurde der ober Teil der Anlage samt Turbine Ende September ausgefahren. IMAGO/Rainer Weisflog Wie ein Teleskop wurde der ober Teil der Anlage samt Turbine Ende September ausgefahren IMAGO/Rainer Weisflog Ein hydraulischer Apparat schob den Innenturm Stück für Stück nach oben, wie ein Wagenheber. Zwischen sechs und neun Metern pro Stunde.

Nach drei Tagen war das Höhenwindrad von 170 auf 300 Meter gewachsen. Zeit zum Feiern.

Nun, Wochen später, am offiziellen Eröffnungstag, drängen sich Busse wie eine Karawane durch den Ortsteil Klettwitz. Im Mittelalter betrieben Bauern hier Viehzucht, vor 150 Jahren wurde erstmals Braunkohle ausgebuddelt, und nun beginnt ein neues Kapitel. Die Lichter der Fahrzeuge leuchten durch den Brandenburger Kiefernforst, zwischen den Stämmen zeichnet sich im Abendrot der Windpark ab, dazwischen Solarmodule. Hunderte sind eingeladen, das Windrad zu bestaunen. Sie klettern aus den Bussen und recken ihre Hälse. Um das Riesenwindrad zu erfassen, dessen Flügel nur als Schemen hoch oben in der Dunkelheit kreisen. Die Kiefern drum herum wirken wie Zahnstocher, die Menschenmenge wie Ameisen.

Windrad mit Laser-Show. Benjamin von Brackel Windrad mit Laser-Show. Benjamin von Brackel Dann illuminieren Drohnen dieses Monument, blaue und weiße Laserlichtformationen schießen vom Fuß bis zur Spitze hoch und lassen die Konturen des Riesenwindrads erkennen.

Dazu klingt aus den Boxen „Winds of Change“ von den Scorpions. Das Publikum verfolgt das stumm, einer flüstert: „Ah, ist das geil.“

Jochen Großmann kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus, als er den symbolischen Stecker gemeinsam mit Martin Chaumet zusammenführt. „Gigantisch“, sagt er.

Doch Großmann denkt schon weiter. „Ich wäre ein schlechter Unternehmer, wenn ich das nicht tun würde“, sagt er. Ein Park aus Höhenwindrädern soll noch in diesem Jahrzehnt entstehen, um zu testen, wie sich diese Anlagen gegenseitig beeinflussen. Und nachdem klar sei, dass es technisch geht, will er auch zeigen, dass es auch wirtschaftlich geht.

Heißt: Die Baukosten müssen runter – von 25 Millionen auf 15 Millionen Euro – und zugleich nicht mehr bloß herkömmliche Windturbinen mit 3,8-Megawatt Anschlussleistung aufsitzen, sondern mit zehn Megawatt. Machbar, meint Martin Chaumet. Das sei ein Ziel des Projekts gewesen: herauszufinden, wie sich weitere Anlagen möglichst günstig konstruieren lassen. „Das Projekt ist in erster Linie ein Innovations- und Forschungsprojekt“, sagt auch Po Wen Cheng, der Leiter des Lehrstuhls für Windenergie (SWE) am Institut für Flugzeugbau in Stuttgart. Das Wichtigste hier sei der Erkenntnisgewinn.

Das Ziel, das Großmann an diesem Nachmittag ausgibt: 100 Anlagen bis 2030, dann könne die Serienproduktion starten und bis zum Jahr 2050 die Marke von 2500 Stück erreicht werden. Der Ingenieur glaubt, dass das der Energiewende neuen Schub verleihen werde. Erstens könne mit der Höhe der Anlagen konstanter und mehr Wind geerntet werden, ähnlich wie auf See.

Die Höhenwindräder lassen sich aber auch in bestehende Windparks integrieren, da sie eine Etage höher den anderen den Wind nicht wegnehmen. Und das sorge für schnellere Genehmigungen. Denn um einen Windpark zu bauen, brauche es rund vier bis sieben Jahre Vorlauf. Würde man aber in einem bereits vorhandenen Windpark bauen, spare man sich drei bis fünf Jahre. „Damit kriegen wir eine wahnsinnige Beschleunigung“, schwärmt Großmann.

Drittens könne man dank der schieren Höhe der Anlagen auch im windärmeren Süden Deutschlands bauen. „Auch in Bayern und Baden-Württemberg können wir in Zukunft Windanlagen bauen, die wirtschaftlich sind“, sagt Großmann. Also direkt dort, wo die großen Stromabnehmer sind, und das spare teure Leitungen.

Martin Chaumet, der Innovationsmanager von der Sprind-Agentur, malt sich schon die Zukunft aus: Bis zum Jahr 2040 wird in jedem dritten Windpark eine zweite Etage eingezogen. Er und Großmann sind an diesem Tag kaum zu bremsen – jetzt muss sich die Riesenwindanlage aber erst mal bewähren. Wie viel höher der Ertrag tatsächlich ausfalle, aber auch wie stark die physische Belastung dort oben sein werde, müsse der Betrieb erst über längere Zeit zeigen, sagt Po Wen Cheng.

Doch Martin Chaumet verrät dann doch noch, was ihm am meisten „Spaß machen würde“: Riesenwindräder auf Stahlwerke zu setzen, wo sie nicht stören würden und die großen Strommengen benötigt werden. „Duisburg, Rheinfront, Thyssenkrupp: Da passen schon mal zehn Stück nebeneinander.“ Und die könnten, so ergibt seine spontane Überschlagsrechnung, einen erheblichen Teil des Bedarfs decken.