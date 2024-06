Dauerregen mit Hochwasser hat es schon immer gegeben, oder? Stimmt. Nur nehmen derlei Wetterlagen in ihrer Stärke und Häufigkeit zu. Und was dafür die Ursache ist, können Klimaforscher ziemlich gut darlegen.

Von Christoph von Eichhorn

In der Atmosphäre über Süddeutschland war ohne Zweifel so einiges los in den vergangenen Tagen. Dort fielen am Wochenende innerhalb von 24 Stunden stellenweise bis zu 140 Liter Regen pro Quadratmeter, etwa im bayerischen Sigmarszell-Zeisertsweiler im Landkreis Lindau am Bodensee. Laut Deutschem Wetterdienst bekamen einzelne Orte binnen weniger Stunden mehr als die gesamte Menge ab, die sonst im ganzen Juni fällt. Es waren ungeheure Wassermassen. Da verwundert es kaum, dass die Pegel mancher Flüsse locker die Marken für ein 50- oder gar 100-jähriges Hochwasser überschritten.