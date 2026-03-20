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PsychologieSo sieht er aus, der Schlüssel zum Glück

Lesezeit: 11 Min.

Verkleidungen schneidern oder im Matsch kicken: Welches Hobby ist das richtige?
Verkleidungen schneidern oder im Matsch kicken: Welches Hobby ist das richtige? Brian Shumway; Janne Korkko/NYT/Redux/laif

Schräg oder traditionell, allein oder in der Gruppe: Hobbys machen Menschen gesünder und glücklicher, helfen gegen Einsamkeit und stärken das Selbstvertrauen. Was einen Zeitvertreib zum Hobby macht.

Von Christina Berndt

Endlich scheint es gelüftet zu sein: das Geheimnis hinter dem Glück der Dänen. Jahr für Jahr liegen unsere nördlichen Nachbarn im von Forschern erstellten Weltglücksindex auf einem der beneidenswert vorderen Plätze. Und so sehr man auch meinen möchte, dass das vielleicht an den Hotdogs liegen mag, am kuscheligen Hygge oder vielleicht doch einfach am guten Sozialsystem: Marina Cooley ist sich sicher, dem Geheimnis auf die Spur gekommen zu sein.

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