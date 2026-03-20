Endlich scheint es gelüftet zu sein: das Geheimnis hinter dem Glück der Dänen. Jahr für Jahr liegen unsere nördlichen Nachbarn im von Forschern erstellten Weltglücksindex auf einem der beneidenswert vorderen Plätze. Und so sehr man auch meinen möchte, dass das vielleicht an den Hotdogs liegen mag, am kuscheligen Hygge oder vielleicht doch einfach am guten Sozialsystem: Marina Cooley ist sich sicher, dem Geheimnis auf die Spur gekommen zu sein.