Von Werner Bartens und Marlene Weiß

Portland im Bundesstaat Oregon im Nordwesten der USA ist normalerweise eine Stadt mit ausgesprochen mildem Klima. Wer sich dennoch über das Wetter beschweren möchte, kann allenfalls über den häufigen Regen klagen, vor allem im Winterhalbjahr. Momentan aber werden die Stadt und mit ihr große Teile der Westküste von Kanada und den USA von einer nie da gewesenen Hitzewelle getroffen. Der bisherige Allzeit-Hitzerekord für Portland lag bei 107 Fahrenheit, etwa 41,7 Grad Celsius. Am Samstag wurde er gebrochen, am Sonntag erneut, am Dienstag nochmals mit unfassbaren 46,7 Grad. Die Hitze ist so groß, dass Einwohner in gekühlte Gemeindezentren fliehen. In Lytton, einem Dorf etwas weiter nördlich in der kanadischen Provinz British Columbia, kletterte das Thermometer am Dienstag auf spektakuläre 49,6 Grad - absoluter historischer Rekord für Kanada. Es sind Temperaturen, die kein Mensch über längere Zeit aushält.