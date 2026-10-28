Der Klimawandel kostet schon heute mehr als 1300 Menschenleben pro Tag. Forscherin Marina Romanello erklärt, warum Europa besonders betroffen ist, wie schlimm der nächste El Niño wird und welche Risiken Klimageräte bergen.

Wie tödlich Extremwetter sein kann, hat dieser Sommer überdeutlich gezeigt. Rund 16 000 Menschen starben in Deutschland in diesem Jahr aufgrund von Hitze, so viele wie noch nie. Mehr als die Hälfte dieser Todesfälle ereignete sich in einer einzigen besonders heißen Juniwoche, als die Temperaturen oft tagelang mehr als 40 Grad erreichten. Die Biomedizinerin Marina Romanello koordiniert am University College London das Forschungsprojekt „The Lancet Countdown“, das seit zehn Jahren die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels untersucht. Der aktuelle Bericht des Teams warnt davor, dass die Anpassung an höhere Temperaturen kaum noch Schritt hält.