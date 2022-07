Bis zu 45 Grad in Deutschland?

Manche Modelle sagen für die kommenden Tage bislang ungeahnte Extremwerte vorher. Wie wahrscheinlich diese sind - und was auf Deutschland zukommen könnte.

Von Marlene Weiß

Früher war der Hitzerekord in Deutschland eine Konstante, an der sich jahrzehntelang nichts änderte: Er lag bei 40,2 Grad Celsius, gemessen am 27. Juli 1983 im bayerischen Gärmersdorf. Selbst im Extremsommer des Jahres 2003 wurde dieser Wert zwar erneut erreicht, aber nicht überschritten.