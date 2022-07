Am Dienstag und Mittwoch wird man vielerorts in Deutschland für jede Abkühlung dankbar sein.

Einzelne Modelle hatten für Deutschland bis zu 45 Grad errechnet, so schlimm dürfte es aber nicht kommen. Was die aktuellen Prognosen ergeben.

Von Marlene Weiß

Ein Blick auf die Wetter-App ist dieser Tage eine gute Gelegenheit, sich den Unterschied zwischen Modellrechnungen, Prognosen und der Realität bewusst zu machen. Bis zu 45 Grad Celsius hatten einzelne Modelle zwischenzeitlich für einzelne Regionen in Deutschland errechnet, das wäre mehr als drei Grad über dem bisherigen Rekord von 41,2 Grad gewesen. Statistisch geradezu unfassbar, normalerweise werden solche Rekorde in Zehntelgrad-Tippelschritten überholt; schon dass der aktuell gültige Höchstwert von 2019 um fast ein Grad über dem zuvor jahrelang gültigen Hitzerekord von 40,3 Grad liegt, gilt als ungewöhnlicher Ausreißer.

So schlimm dürfte es letztendlich nicht kommen, und in Anbetracht der Tatsache, dass unter schweren Hitzewellen Menschen und Natur leiden, ist das eine sehr gute Nachricht. Trotzdem bleibt die anstehende Hitze laut den Prognosen erheblich. Am Sonntag rechnete der Deutsche Wetterdienst DWD für Montag im Westen und Südwesten mit bis zu 36 Grad, erst am Dienstag könnte die Hitze den Höhepunkt erreichen. Dann soll in fast ganz Deutschland wolkenloser Himmel sein, die Temperaturen sollen verbreitet auf 35 Grad steigen. Im Südwesten und Westen könnten es "örtlich bis 39 oder knapp 40 Grad" werden, etwa im Rhein-Main-Gebiet oder an der Mosel. Auch am Untermain in Bayern sind 39 Grad möglich. Einzig im Norden bleibt es etwas kühler, mit bis 34 Grad im Nordosten und 22 bis 29 Grad an den Küsten. Wohl dem also, der schon seinen Ostseeurlaub angetreten hat.

Im Westen dürfte auf die Hitze des Tages vielerorts noch eine Tropennacht folgen, die Tiefstwerte liegen dort bei bis zu 23 Grad, im Südosten hingegen fällt die Temperatur in der Nacht teils auf kühle 13 Grad. Am Mittwoch wird es in weiten Teilen Deutschlands bereits wieder kühler, während der Schwerpunkt der Hitze sich nach Osten und Südosten verlagert, wo dann 33 bis 37 Grad angekündigt sind.

Die Kaltfront am Mittwoch bringt Abkühlung, aber nur wenig Regen

Gesteuert wird der vergleichsweise kurze, aber heftige Hitzeeinbruch von Hoch Jürgen, das über Deutschland Wolkenbildung verhindert und die Luft aufheizt. Wenn es sich ab Montag Richtung Osten verlagert, zieht es an seiner Rückseite zusammen mit einer Tiefdruckrinne über Frankreich heiße Luft aus den Subtropen heran. Erst am Mittwoch zieht die Kaltfront zwischen den Luftmassen über Westdeutschland und bringt dort Abkühlung, allerdings wohl nur wenig des dringend benötigten Niederschlags in Form von einzelnen Schauern und Gewittern, weil die Luftmasse sehr trocken ist.

Neue Hitzerekorde könnte es in den kommenden Tagen etwa im Vereinigten Königreich geben, wo das UK Met Office für Montag und Dienstag erstmals die rote Warnstufe wegen extremer Hitze ausgab. In Deutschland sieht es jedoch momentan nicht nach neuen Höchstwerten aus, obwohl die Werte natürlich sehr hoch sind, immerhin lag der Allzeit-Temperaturrekord bis vor wenigen Jahren hierzulande nur knapp über 40 Grad.

War also das Gerede von 45 Grad übertrieben? Tatsächlich hatten Meteorologen immer betont, dass es sich dabei nicht um eine Vorhersage handelte, sondern um ein Einzelergebnis insbesondere eines Modells aus den USA, des sogenannten GFS (Global Forecast System), im Lauf vom Morgen des 10. Juli. Um eine offizielle Vorhersage zu produzieren, werden solche Modelle kombiniert und laufen zudem dutzendfach mit jeweils leicht verschiedenen Startbedingungen. Aus dem so errechneten Ensemble entsteht dann die Prognose, wobei teils auch noch Korrekturen vorgenommen werden, die etwa aus historischer Sicht unrealistische Extremwerte abschwächen.

Die tatsächlichen Vorhersagen lagen daher immer deutlich unter 45 Grad, wobei die Unsicherheiten eine Woche vor dem Ereignis ohnehin groß sind. Erstaunlich war der Wert dennoch, denn dass ein seriöses Modell solche Extreme produziert, deutet darauf hin, dass die Zutaten dafür zumindest prinzipiell vorhanden sind - darin zeigt sich deutlich der fortschreitende Klimawandel.