Die Hitzewelle Ende Juni forderte in Westeuropa allein in einer Woche rund 10 000 Todesopfer. Doch eine Analyse der Zahlen zeigt auch: Es muss nicht so weit kommen.

Ende Juni starben in vielen Ländern Europas ungewöhnlich viele Menschen. Schuld daran: die große Hitze. Allein die letzte Juniwoche habe in Westeuropa zu 10 000 zusätzlichen Todesfällen geführt, berichtete das von der EU-Gesundheitsbehörde ECDC unterstützte Netzwerk Euromomo. So hohe Ausschläge gab es zuletzt in der Covid-Pandemie.