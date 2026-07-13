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KlimakriseWas gegen die Hitze helfen kann

Lesezeit: 3 Min.

Menschen kühlen sich im Juni 2026 auf der Place du Trocadéro in Paris ab.
Menschen kühlen sich im Juni 2026 auf der Place du Trocadéro in Paris ab. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa

Die Hitzewelle Ende Juni forderte in Westeuropa allein in einer Woche rund 10 000 Todesopfer. Doch eine Analyse der Zahlen zeigt auch: Es muss nicht so weit kommen.

Von Christina Berndt und Benjamin von Brackel

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Ende Juni starben in vielen Ländern Europas ungewöhnlich viele Menschen. Schuld daran: die große Hitze. Allein die letzte Juniwoche habe in Westeuropa zu 10 000 zusätzlichen Todesfällen geführt, berichtete das von der EU-Gesundheitsbehörde ECDC unterstützte Netzwerk Euromomo. So hohe Ausschläge gab es zuletzt in der Covid-Pandemie.

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