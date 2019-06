26. Juni 2019, 19:04 Uhr Psychologie Das Gute in uns

Zivilcourage scheint weiter verbreitet zu sein, als Viele glauben. Was uns dazu bringt, uns für andere Menschen auch bei Gefahr einzusetzen.

Von Sebastian Herrmann

Die Ereignisse des 13. März 1964 erschüttern bis heute. An diesem Tag flehte Kitty Genovese um Hilfe und um ihr Leben. Ein Mann namens Winston Moseley hatte der 28-Jährigen im New Yorker Stadtteil Queens mit einem Messer in den Rücken gestochen. Die Frau schrie um Hilfe, der Angreifer flüchtete, nur um sie später abermals anzugreifen, zu vergewaltigen und zu ermorden. Die New York Times berichtete, dass 38 Zeugen das Gewaltverbrechen beobachtet hätten, aber niemand Hilfe geleistet oder die Polizei gerufen ...