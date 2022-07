Mit dem "New Small Wheel" (NSW), das allerdings nicht gerade klein ist, wurde im vergangenen Jahr der Atlas-Detektor am LHC verbessert.

Von Marlene Weiß

Geburtstagsgeschenke für Minderjährige sind ja öfter etwas überambitioniert, so manches Buch der Weltliteratur landet ungelesen im Regal, weil der Beschenkte sich weigert, etwas anderes als ein Handy in die Hand zu nehmen. Praktischerweise hat das Higgs-Teilchen, das am Montag seinen zehnten Geburtstag feiert, weder ein Handy noch kann es lesen. Damit ist die Fachzeitschrift Nature, die dem Elementarteilchen zum Jahrestag seiner Entdeckung am Montag drei Überblicksartikel spendiert, vermutlich auf der sicheren Seite, viel falsch macht man da nicht.