Von Niccolò Schmitter

Glauben Sie an Hexerei? Wenn ja, haben Sie zumindest eine Sache schon einmal gemein mit 13 Prozent aller Deutschen. So hoch ist einer Umfrage zufolge der Prozentsatz an Personen in der Bundesrepublik, die davon überzeugt sind, dass bestimmte Menschen erfolgreich Flüche oder Zaubersprüche aussprechen können. Der Ökonom Boris Gershman von der American University in Washington hat mithilfe dieser und weiterer Umfragen einen globalen Datensatz zusammengestellt, der die Ansichten von mehr als 140 000 Menschen aus 95 Ländern und Regionen umfasst. Die im Fachmagazin Plos One publizierte Arbeit attestiert der Menschheit einen überraschenden Hang zum Aberglauben.