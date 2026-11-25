2022 ließ die Nasa eine Sonde auf den Asteroiden Dimorphos prallen, um ihn aus seiner Bahn zu lenken. Nun ist eine Sonde der Esa eingetroffen. Was die Bilder zeigen.

Er sei beim Blick auf die ersten Bilder zusammengezuckt, erzählt Patrick Michel. Der leitende Wissenschaftler der Hera-Mission bei der Esa forscht am französischen Observatoire de la Côte d’Azur. Und er sagt: Man habe sofort den Effekt des Einschlags vor vier Jahren sehen können.