Vasilios Mavroudis ist einer der 200 jungen Wissenschaftler, die diese Woche in Heidelberg zu Gast sind. Mavroudis, der die griechische und australische Staatsbürgerschaft besitzt, arbeitet derzeit am University College London an seiner Promotion.

Warum haben Sie Informatik gewählt?

Aus Interesse, großer Neugier, Lust an Herausforderung und aus Glück. Ich glaube, die mystische Atmosphäre der Sicherheitsthematik hat mich als Schüler angezogen. Damals war Sicherheit noch nicht die milliardenschwere Industrie, die sie heute ist. Im Studium lernte ich all das richtig, worüber ich als Schüler kreuz und quer gelesen hatte. Ich arbeitete dann an Sicherheitsprojekten sowohl in der Industrie als auch im akademischen Bereich. Mir gefällt das Allumfassende des Themas. Als Sicherheitsanalyst muss man die unbekannteren Teile eines Systems kennenlernen. Als Sicherheitsingenieur muss man ein System nicht nur bauen, sondern sich auch vorstellen können, wie es missbraucht werden könnte. Sobald ein System draußen ist, werden Leute nach Schwächen suchen. Unser Job ist es, Schwächen auszuschließen. Was könnte man an so einem Job nicht lieben?

Welchen Einfluss könnte Ihre Forschung auf die Gesellschaft haben?

Sicherheit dient dazu, die Sorgen der Menschen zu reduzieren, und bisher sind wir damit ziemlich erfolgreich. Ein Beispiel: Machen Sie sich Sorgen, ob jemand Ihre Telefonnummer kapern könnte? Eine kryptografische Vorrichtung sorgt dafür, dass dies nicht möglich ist. Wie ist es möglich, dass niemand die Pin der Kreditkarte auslesen kann? Sichere Hardware sorgt dafür, dass man unglaublich gute Ausrüstung bräuchte, um die Pin auszulesen, was dies unrentabel macht. Solange es keine Nachrichten über Datenlecks gibt, machen wir unsere Arbeit gut. Daher müssen wir uns ständig verbessern. In meiner Forschung versuche ich herauszufinden, ob es irgendwelche Sicherheitslücken gibt, und entwerfe neue, verbesserte Sicherheitssysteme.

Was inspiriert Sie bei Ihrer Arbeit?

Ich muss gestehen, dass es verlockend ist, all meine Zeit in aktuelle Projekte zu stecken. Am liebsten mag ich den Moment, in dem man es endlich kapiert, in dem man das Problem versteht, an dem man die vergangenen Monate gearbeitet hat.