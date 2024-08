Von Molly Herring

Immer wieder versuchte Reine Protacio, Kolonien von Spalthefen (Schizosaccharomyces pombe) wachsen zu lassen, in mit Nährstoffen gefüllten Petrischalen. Doch die Einzeller starben immer. Was eigentlich Routine war, wurde zum Rätsel. Die Molekularbiologin von der University of Arkansas for Medical Sciences untersucht bei den Mikroorganismen, was mit der DNA während der Zellteilung geschieht. Doch auch in den Kontrollversuchen, in denen die Hefezellen unbeeinflusst von Störungen sprießen sollten – nichts. Protacio und ihre Kollegen untersuchten mehrere mögliche Verdächtige – von schmutzigen Glasgeräten bis hin zu verunreinigtem Wasser – und stießen schließlich auf einen überraschenden Übeltäter: schlechtes Agar.