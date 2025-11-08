Der Raum mutet an wie ein ungewöhnliches Krankenhauszimmer: in der Mitte ein Bett, daneben ein Monitor mit allerlei Kabel und eine Trennwand, hinter der sich ein Gartenschlauch versteckt. An der Decke der Blickfang: eine große Rotlichtlampe mit zehn Glühbirnen. Wer unter ihr steht, kommt schnell ins Schwitzen. Und das ist Absicht: Das „Heat Lab“ der University of Sydney will die Grenzen des menschlichen Körpers in einer immer heißer werdenden Welt testen.