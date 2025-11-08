Zum Hauptinhalt springen

KlimakriseWie heiß ist zu heiß?

Lesezeit: 4 Min.

Wie heiß ist zu heiß, und für wen? Das untersuchen australische Forscher in Laborexperimenten.
Wie heiß ist zu heiß, und für wen? Das untersuchen australische Forscher in Laborexperimenten. (Foto: IMAGO/Rene Traut)

In einem Hitzelabor in Sydney untersuchen Forscher die Auswirkungen gefährlich hoher Temperaturen auf Menschen. Eine Erkenntnis: Ventilatoren können genau das Falsche sein.

Von Michelle Ostwald, Sydney, Sydney

Der Raum mutet an wie ein ungewöhnliches Krankenhauszimmer: in der Mitte ein Bett, daneben ein Monitor mit allerlei Kabel und eine Trennwand, hinter der sich ein Gartenschlauch versteckt. An der Decke der Blickfang: eine große Rotlichtlampe mit zehn Glühbirnen. Wer unter ihr steht, kommt schnell ins Schwitzen. Und das ist Absicht: Das „Heat Lab“ der University of Sydney will die Grenzen des menschlichen Körpers in einer immer heißer werdenden Welt testen.

Zur SZ-Startseite

Globale Erwärmung
:Klimaforscher warnen: Kipppunkte der Erde rücken bedrohlich näher

Der Planet nähert sich immer mehr Kipppunkten mit potenziell katastrophalen – und unumkehrbaren – Auswirkungen für Mensch und Natur. So lautet die Warnung von 160 Klimaforschern in ihrem neu veröffentlichten „Global Tipping Points Report“.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite