Der Raum mutet an wie ein ungewöhnliches Krankenhauszimmer: in der Mitte ein Bett, daneben ein Monitor mit allerlei Kabel und eine Trennwand, hinter der sich ein Gartenschlauch versteckt. An der Decke der Blickfang: eine große Rotlichtlampe mit zehn Glühbirnen. Wer unter ihr steht, kommt schnell ins Schwitzen. Und das ist Absicht: Das „Heat Lab“ der University of Sydney will die Grenzen des menschlichen Körpers in einer immer heißer werdenden Welt testen.
KlimakriseWie heiß ist zu heiß?
In einem Hitzelabor in Sydney untersuchen Forscher die Auswirkungen gefährlich hoher Temperaturen auf Menschen. Eine Erkenntnis: Ventilatoren können genau das Falsche sein.
Von Michelle Ostwald, Sydney, Sydney
