Das größte Rätsel ist der Ursprung der Infektionskette: Wie kam das Virus überhaupt auf das Wasser – oder hatten sich die Menschen bereits damit angesteckt, bevor sie die Reise antraten? Jedenfalls ist es auf einem Kreuzfahrtschiff, das vom Süden Argentiniens nach Kap Verde unterwegs war, zu einem Hantavirus-Ausbruch gekommen. Drei Menschen sind bereits an der Infektionskrankheit gestorben, drei weitere haben sich vermutlich mit dem Erreger angesteckt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) untersucht den Vorfall.