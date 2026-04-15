Die Atlantische Umwälzzirkulation (AMOC) könnte sich in diesem Jahrhundert stärker abschwächen als bislang angenommen – um die Hälfte gegenüber dem vorindustriellen Zeitraum. Zu dem Ergebnis kommt eine Neubewertung von Modellsimulationen. Die AMOC (Atlantic Meridional Overturning Zirkulation) ist ein System von Meeresströmungen, zu dem der Golfstrom gehört. Es versorgt Europa mit Wärme. „Diese substantiellere Abschwächung der AMOC hat entscheidende Konsequenzen für zukünftige Anpassungsstrategien“, schreibt ein Team um den Umweltwissenschaftler Valentin Portmann von der Universität Bordeaux im Fachjournal Science Advances.