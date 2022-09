Ende Juni fielen in einem breiten Streifen in Oberbayern bis zu acht Zentimeter große Hagelkörner vom Himmel.

Von Liesa Regner-Nelke

Ein Café in La Bisbal d'Empordà der Provinz Girona im Norden Spaniens - die bunten Stühle im Außenbereich würden einladend aussehen, wenn da nicht die walnussgroßen Hagelkörner wären, die vom Himmel stürzen. Im Hintergrund ist das Zersplittern von Glas zu hören. Zwei Passanten haben sich in einem Hauseingang in Deckung gebracht. Diese und ähnliche Szenen zeigen zahlreiche Handyvideos von Bewohnern, die das Unwetter dokumentierten, das am 30. August ihre Kleinstadt verwüstete.