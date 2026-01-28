Zum Hauptinhalt springen

KognitionsforschungEnkel halten Großeltern geistig fit

Lesezeit: 2 Min.

Wenn sich Großeltern um ihre Enkel kümmern, profitieren alle.
Wenn sich Großeltern um ihre Enkel kümmern, profitieren alle. (Foto: obs/CosmosDirekt)

Der Effekt scheint aber nicht für Omas und Opas gleichermaßen zu gelten.

Von Mia Mertens

Die meisten Dinge, die vor dem kognitiven Abbau im Alter schützen, machen wenig Spaß. Man solle am besten keinen Alkohol trinken, mit dem Rauchen aufhören und wenig Zucker essen, rät etwa die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Erwachsenen ab 65 Jahren empfiehlt sie außerdem zweieinhalb Stunden Ausdauersport pro Woche. Forschende um die Doktorandin Flavia Cherecheș haben nun einen weiteren, vielleicht vergnüglicheren Faktor gefunden, der helfen könnte, den Kopf im Alter fit zu halten: Enkelkinder.

