US-Präsident Donald Trump hat Grönland vor einigen Tagen damit gedroht, die Insel unter die Kontrolle der USA zu bringen. Dabei dürfte es Trump sowohl auf die strategisch wichtige Lage zwischen Nordamerika und Russland abgesehen haben als auch auf die wertvollen Rohstoffe Grönlands. Fragen an Maximilian Korges, Lagerstättenforscher der Universität Potsdam kurz vor dem geplanten Treffen zwischen den Außenministern der USA und Dänemarks am Mittwoch.