US-Präsident Donald Trump hat Grönland vor einigen Tagen damit gedroht, die Insel unter die Kontrolle der USA zu bringen. Dabei dürfte es Trump sowohl auf die strategisch wichtige Lage zwischen Nordamerika und Russland abgesehen haben, als auch auf die wertvollen Rohstoffe Grönlands. Fragen an Maximilian Korges, Lagerstättenforscher der Universität Potsdam kurz vor dem geplanten Treffen zwischen den Außenministern der USA und Dänemarks am Mittwoch.
GrönlandSeltene Erden: „Da kann man kein Geld machen.“
Lesezeit: 3 Min.
Donald Trump will Grönland unter seine Kontrolle bringen – mutmaßlich auch wegen Rohstoffen. Doch was gibt es auf der Insel wirklich zu holen? Fragen an Maximilian Korges, Lagerstättenforscher der Universität Potsdam.
Interview von Theresa Palm
Geologie:Monster unter Wasser
Die allermeisten Vulkane auf der Erde befinden sich unter dem Meer. Lange Zeit war wenig über sie bekannt. Dabei können sie viel über die Erde verraten – und auch gefährlich sein.
Lesen Sie mehr zum Thema