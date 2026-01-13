Zum Hauptinhalt springen

GrönlandSeltene Erden: „Da kann man kein Geld machen.“

Lesezeit: 3 Min.

Grönland ist fast vollständig von Eis bedeckt, nur an den Fjorden der Küste zeigt sich blankes Gestein. Im Landesinneren ist die Eisschicht bis zu drei Kilometer stark.
Grönland ist fast vollständig von Eis bedeckt, nur an den Fjorden der Küste zeigt sich blankes Gestein. Im Landesinneren ist die Eisschicht bis zu drei Kilometer stark. (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Donald Trump will Grönland unter seine Kontrolle bringen – mutmaßlich auch wegen Rohstoffen. Doch was gibt es auf der Insel wirklich zu holen? Fragen an Maximilian Korges, Lagerstättenforscher der Universität Potsdam.

Interview von Theresa Palm

US-Präsident Donald Trump hat Grönland vor einigen Tagen damit gedroht, die Insel unter die Kontrolle der USA zu bringen. Dabei dürfte es Trump sowohl auf die strategisch wichtige Lage zwischen Nordamerika und Russland abgesehen haben, als auch auf die wertvollen Rohstoffe Grönlands. Fragen an Maximilian Korges, Lagerstättenforscher der Universität Potsdam kurz vor dem geplanten Treffen zwischen den Außenministern der USA und Dänemarks am Mittwoch.

Zur SZ-Startseite

Geologie
:Monster unter Wasser

Die allermeisten Vulkane auf der Erde befinden sich unter dem Meer. Lange Zeit war wenig über sie bekannt. Dabei können sie viel über die Erde verraten – und auch gefährlich sein.

SZ PlusVon Benjamin von Brackel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite