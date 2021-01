Von Angelika Franz

"Ich komme hierher bei abnehmendem Mondschein, konnte nicht weiter wegen Erfrierungen an den Füßen, und wegen der Dunkelheit", notierte Jørgen Brønlund in den letzten Novembertagen des Jahres 1907 in sein Tagebuch. "Die Leichen der Anderen befinden sich in der Mitte des Fjords vor einem Gletscher (etwa 2½ Meilen). Hagen starb am 15. November und Mylius etwa 10 Tage später."