Der Auftritt der Aktivistin auf der diesjährigen Klimakonferenz zeigt, wie überholt ihre Botschaften sind. Ausgerechnet ein Boomer macht es besser.

Greta Thunberg hat Kraft. Als die 23-jährige Schwedin in dieser Woche überraschend auf der Klimakonferenz in Antalya auftauchte und eine improvisierte Pressekonferenz abhielt, zog sie alle Umstehenden in ihren Bann. Ihre starke Stimme, ihr Auftreten strahlen Selbstbewusstsein aus, man versteht in solchen Momenten, wie diese zierliche Frau einst zum Gesicht der Klimabewegung werden konnte.