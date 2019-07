4. Juli 2019, 18:48 Uhr Gravitationswellen Lauschangriff aufs All

Vor fast vier Jahren wurden in den Detektoren des Projekts Ligo zum ersten Mal Gravitationswellen gemessen. Sie entstanden vor 1,3 Milliarden Jahren, als zwei Schwarze Löcher verschmolzen. Seitdem melden die Stationen immer wieder neue Erfolge.

Von Andrea Hoferichter

Am 14. September 2015 rappelte es in den vier Kilometer langen Stahlröhren der Zwillings-Laser-Interferometer "LIGO" in den USA, genauer gesagt in deren "Raumzeit". Schuld waren Gravitationswellen, entstanden vor 1,3 Milliarden Jahren, als zwei Schwarze Löcher einander immer enger und schneller umkreisten und schließlich eins wurden. Das Rappeln dauerte nicht einmal eine Viertel Sekunde, aber es war messbar - und damit eine Sensation. Die Existenz von Gravitationswellen gilt seither als bewiesen und die entlarvenden Zickzackkurven sahen genauso aus, wie Albert Einstein es vor mehr als 100 Jahren in seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt hatte. Dabei hatte der Physiker selber einen Nachweis für praktisch unmöglich gehalten.

"Was für eine Genugtuung!", freut sich der LIGO-Forscher Rainer Weiss in einem Video des Fachmagazins Nature. "Dass dieser Kerl sich das alles durch pures Nachdenken hat einfallen lassen. Fast schon ein bisschen unheimlich, finde ich." Für die Arbeit an den LIGO-Interferometern wurde Weiss zusammen mit Barry C. Barish und Kip S. Thorne 2017 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Der Messerfolg war zudem der "Urknall" für eine neue Art der Weltraumerkundung: die Gravitationswellen-Astronomie. Denn Gravitationswellen liefern Informationen zu Vorgängen im Weltall, für die gängige Teleskope blind sind. Anders als Licht, Röntgenstrahlung oder Radiowellen gehen sie durch praktisch alles nahezu unverändert hindurch, sogar durch Planeten. Die Wellen entstehen, wenn sich Massen beschleunigen, sind mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs und schwingen mit Frequenzen, die auch für Schallwellen typisch sind.

Seit der ersten Detektion 2015 melden die LIGO-Observatorien und der Detektor VIRGO in Italien regelmäßig neue Ereignisse. Vor zwei Jahren waren es Gravitationswellen, die bei der Fusion von zwei Neutronensternen entstanden waren. "Diese Messungen zeigten erstmals, dass sich bei solchen Fusionen schwere chemische Elemente wie Gold, Silber und Platin bilden", sagt Harald Lück, der an der Leibniz Universität Hannover sowie am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik arbeitet und zum internationalen LIGO-Forscherteam gehört. Die Chancen für weitere Informationen aus dem All stehen gut. Seit 1. April läuft die dritte Messphase, die Detektoren schlagen nun wöchentlich an.

Lück freut sich aber auch über den Image-Gewinn. "Lange wurden Gravitationswellenforscher ja eher in der esoterischen Ecke verortet. Wir galten als Nerds, so nach dem Motto, was untersuchen denn diese Verrückten da?", erzählt er. Der Physiker arbeitet schon seit 1993 auf dem Gebiet, einen Großteil der Zeit am deutschen Laser-Interferometer "GEO 600" bei Hannover. Ein Poster davon hängt an der Wand seines Büros. Zu sehen sind ein paar Metallcontainer, von denen zwei 600 Meter lange Stahlröhren ausgehen, die im rechten Winkel zueinander stehen. Hier entwickelt und testet das Team wichtige Schlüsseltechnologien, auch für die LIGO- und VIRGO-Detektoren.

"Das Messprinzip ist simpel und über 100 Jahre alt", sagt Lück. Ein Laserstrahl wird geteilt, in die beiden Röhren geschickt und an deren Enden wieder zurückgespiegelt. Die Spiegel sind dabei genau so eingestellt, dass sich die Lichtrückläufer am Kreuzungspunkt in einer Richtung auslöschen, ähnlich wie es manchmal anrollende und abfließende Wellen am Strand tun. "Durchquert eine Gravitationswelle die Detektoren, ändert sie die Raumzeit in den Röhren und damit die Abstände der Spiegel zum Kreuzungspunkt", erklärt der Wissenschaftler. Dann löschen sich die beiden Strahlen nicht mehr komplett aus, ein Teil des Lichts trifft auf einen entsprechend positionierten Photodetektor und erzeugt ein Signal.

Was Änderungen der Raumzeit sind, ist nur schwer vorstellbar. Aber Lück kann das Phänomen am Computer zumindest ein bisschen veranschaulichen. Zu sehen sind vier hellblaue Rechtecke vor schwarz kariertem Hintergrund, der in diesem Modell die Raumzeit darstellt. Eine Gravitationswelle würde das Karomuster immer wieder strecken und stauchen. In der Animation bleiben die hellblauen Rechtecke dabei auf der gleichen Stelle, doch die Abstände, also die Zahl der Kästchen dazwischen, ändern sich. In der Realität sind die Änderungen der Raumzeit allerdings winzig. Der Abstand zwischen Erde und Sonne beispielsweise, rund 150 Millionen Kilometer, ändere sich bei einer relativ starken Gravitationswelle lediglich um den Durchmesser eines Wasserstoffatoms, sagt Lück. "Die Herausforderung ist deshalb, jedes Subsystem bis zum physikalisch Machbaren zu pushen und manchmal auch physikalische Grenzen schlau zu umgehen."

Vor allem muss alles vermieden werden, was an den Spiegeln wackeln und so ein ähnliches Signal wie Gravitationswellen erzeugen könnte, zum Beispiel ein vorbeifahrender Traktor, ein Erdbeben in Indonesien oder Luftschwingungen, wie sie an heißen Sommertagen als Flimmern sichtbar werden. Deshalb finden die Messungen im Ultrahochvakuum statt. Und die Spiegel, an deren perfekter Oberfläche Spezialfirmen monatelang polieren, sind als Mehrfachpendel aufgehängt, also als Pendel an einem Pendel an einem Pendel und so weiter. "Je schneller der obere Aufhängungspunkt oszilliert, desto ruhiger hängt unten der Spiegel", erklärt Lück.

Auch für den Photodetektor haben sich die Forscher etwas einfallen lassen, denn dort kommen nur wenige Lichtteilchen, an und das auch nur unregelmäßig. Die Folge ist störendes Schrotrauschen. Um die Photonenzahl zu erhöhen, recyceln die Wissenschaftler das zurück gespiegelte Laserlicht, indem sie es mit zusätzlichen Spiegeln im System halten. Eine zweite Maßnahme gegen das Schrotrauschen heißt Quetschlicht. "Das ist Licht mit ganz eigenen Quanteneigenschaften, eine besonderen Art von Dunkelheit, die am Interferometerausgang eingeschleust wird", berichtet der Physiker. Das Phänomen sei nur schwer zu erklären, aber am GEO 600-Interferometer habe man das Rauschen damit halbieren können. Mittlerweile kommt die Methode auch bei den LIGO- und VIRGO-Detektoren zum Einsatz.

Die Physiker feilen aber nicht nur an technischen Details, sondern auch an den Datenanalysen. Und sie planen längst eine neue Generation Detektoren, mit deutlich längeren Lichtwegen. "Das Ziel ist, die Empfindlichkeit zu verzehnfachen", so Lück. So soll in Europa unter der Erde das "Einstein Teleskop" mit zehn Kilometer langen Röhren in Dreiecksform entstehen und in den USA oberirdisch der "Cosmic Explorer", die Arme bis zu 40 Kilometer lang und in L-Anordnung. Außerdem könnte es bald Verstärkung im All geben. Von dort soll ab 2034 das Interferometer "LISA", ein ESA-Projekt mit NASA-Beteiligung, extrem niedrige Frequenzen im Millihertzbereich detektieren. Der Abstand zwischen Lasern und Spiegeln liegt hier bei zweieinhalb Millionen Kilometern.

"Wir hoffen, dass wir mit den neuen Detektoren noch viel mehr schwarze Löcher sehen werden als bisher und auch, was nach einer Kollision geschieht", erklärt Lück. Und die Wissenschaftler wollen mehr über die Entstehung des Universums erfahren. Beim Urknall müssten der Theorie zufolge Gravitationswellen entstanden sein, die als eine Art Hintergrundrauschen im All unterwegs sind. "Bisher haben wir aus Messungen elektromagnetischer Strahlung, also Licht oder Radiowellen, nur Daten aus der Zeit bis 380 000 Jahre nach dem Urknall", so der Forscher.

Ob sich die Hoffnungen erfüllen werden, steht noch in den Sternen. "Wir brauchen auf jeden Fall viel Geduld und müssen eben im Zweifelsfall möglichst alt werden", sagt Lück. Heinz Billing etwa, einer der Pioniere der Gravitationswellenforschung, habe einst bekundet, er werde so lange leben, bis der Nachweis von Gravitationswellen gelungen sei. Tatsächlich war Billing Zeuge, als die Wellen am 14. September 2015 erstmals gemessen wurden, im Alter von 101 Jahren. Er starb ein gutes Jahr später.