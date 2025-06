Wenn das Gold an die Oberfläche kommt

99,9 Prozent des Goldes der Erde schlummern in ihrem innersten Kern. Nun haben Forscher entdeckt, dass ein Teil davon kontinuierlich nach oben wandert. Warum sich Anleger dennoch keine Sorgen machen müssen.

Von Christian Häderli

Die Preise für Gold steigen unaufhörlich. Zu Recht? Immerhin ist es in der Erde ein gar nicht so seltenes Edelmetall, es ist nur schwer erreichbar. Eine kürzlich im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlichte Studie enthüllt faszinierende Details darüber, wie Gold und andere Metalle kontinuierlich vom tiefsten Inneren der Erde in Richtung Oberfläche befördert werden.