Wenn ein Gletscher stirbt, markiert das einen Einschnitt für die Tal- und Bergbewohner: Mit den Eisdecken gehen Geschichten, Traditionen und Wirtschaftsmodelle verloren. Der Wasserabfluss verändert sich, die Tier- und Pflanzenarten, die ganze Lebensweise. Das erklärt, warum Menschen zeremonielle Begräbnisse für die Eisleichen veranstalten, egal ob auf Island (für den Okjökull-Gletscher) oder in der Schweiz (für den Pizol-Gletscher), beides im Jahr 2019. Oder in Nepal für den Yala-Gletscher in diesem Jahr.