Wenn ein Gletscher stirbt, markiert das einen Einschnitt für die Tal- und Bergbewohner: Mit den Eisdecken gehen Geschichten, Traditionen und Wirtschaftsmodelle verloren. Der Wasserabfluss verändert sich, die Tier- und Pflanzenarten, die ganze Lebensweise. Das erklärt, warum Menschen zeremonielle Begräbnisse für die Eisleichen veranstalten, egal ob auf Island (für den Okjökull-Gletscher) oder in der Schweiz (für den Pizol-Gletscher), beides im Jahr 2019. Oder in Nepal für den Yala-Gletscher in diesem Jahr.
KlimawandelGletscherschwund: Mitte des Jahrhunderts erreicht das Sterben seinen Höhepunkt
Wird die Erderwärmung nicht drastisch gebremst, verschwinden bald bis zu 4000 Gletscher pro Jahr. Für die letzten vier in Deutschland gibt es wohl keine Rettung mehr.
