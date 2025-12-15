Zum Hauptinhalt springen

KlimawandelGletscherschwund: Mitte des Jahrhunderts erreicht das Sterben seinen Höhepunkt

Lesezeit: 3 Min.

Im Inneren des Morteratschgletschers im Oktober 2025.
Im Inneren des Morteratschgletschers im Oktober 2025. (Foto: Lander Van Tricht)

Wird die Erderwärmung nicht drastisch gebremst, verschwinden bald bis zu 4000 Gletscher pro Jahr. Für die letzten vier in Deutschland gibt es wohl keine Rettung mehr.

Von Benjamin von Brackel

Wenn ein Gletscher stirbt, markiert das einen Einschnitt für die Tal- und Bergbewohner: Mit den Eisdecken gehen Geschichten, Traditionen und Wirtschaftsmodelle verloren. Der Wasserabfluss verändert sich, die Tier- und Pflanzenarten, die ganze Lebensweise. Das erklärt, warum Menschen zeremonielle Begräbnisse für die Eisleichen veranstalten, egal ob auf Island (für den Okjökull-Gletscher) oder in der Schweiz (für den Pizol-Gletscher), beides im Jahr 2019. Oder in Nepal für den Yala-Gletscher in diesem Jahr.

Zur SZ-Startseite

Klimaschutz
:Wo bleibt die Müllabfuhr für Treibhausgase?

Moore vernässen, Wälder pflanzen, künstliche Photosynthese: Deutschland muss dringend CO₂ aus der Luft zurückholen, mahnen Forscher. Doch die Politik setzt gerade andere Akzente.

SZ PlusVon Christoph von Eichhorn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite