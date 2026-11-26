Während die meisten anderen Zugvögel längst im sonnigen Süden weilen, läuft im südhessischen Ackerland die Brutsaison eines kleinen Greifvogels auch Mitte November noch auf vollen Touren. Hoch oben im Baum und gut von Misteln versteckt, trotzen die Jungen den ersten Nachtfrösten. Noch erstaunlicher wird dieser Anblick, wenn man weiß, um welche Vögel es sich hier handelt. Es sind Gleitaare – die zierlichen, weiß-grauen Greifvögel mit den leuchtend roten Augen sind eigentlich in den Graslandschaften Afrikas, Südwestasiens und der Iberischen Halbinsel zu Hause. Dass sie nun hierzulande im frostigen Spätherbst Junge großziehen, ist eine kleine ornithologische Sensation.